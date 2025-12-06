Tom Barrack’tan Türkiye-ABD İlişkileri Açıklamaları

ABD’li Büyükelçi Barrack’tan Değerlendirmeler

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen Milken Enstitüsü konferansında önemli açıklamalarda bulundu. Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başkan Trump arasındaki “dostluk” ilişkisini vurgulayarak, iki liderin “sıra dışı bir bağ” oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye NATO’daki Kritik Rolü

Barrack, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden sonra NATO içindeki en büyük ikinci müttefik konumuna sahip olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin AB’den sonra en büyük NATO müttefikimiz olduğunu her zaman söyleriz ki, öyle” dedi. Ancak Avrupa’nın Türkiye’ye “yeterince saygı göstermediğini” ve bu durumun Ankara’nın AB üyeliğine yaklaşımını da olumsuz etkilediğini belirtti.

İsrail ve Büyüyen Sorunlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Büyük İsrail” hedefi taşımadığını öne süren Barrack, İsrail’in “her yönden zor bir tabloyla karşı karşıya” olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, “Büyük İsrail” anlayışının sadece ticaret ve refah üzerinden şekillenebileceğini savundu.

Yaptırımların Anlamsızlığı

Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında CAATSA yaptırımları ve F-16, F-35 süreçlerine değinen Barrack, bu sorunların yaklaşık 10 yıldan beri sürdüğünü dile getirdi. Başkan Trump’ın Türkiye’yi hedef alan yaptırımların “anlamsız” olduğuna inandığını ve Türkiye’nin savunma sanayindeki başarılarını, özellikle Ukrayna’ya İHA ihracatını bildiğini belirtti.

Türk Hava Kuvvetleri’nin Bekleyen Uçakları

Barrack, ABD’nin Türkiye’ye savaş uçağı satmamasını dile getirirken, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon alımına yöneldiğini söyleyerek, F-35 programında Türkiye’nin kritik bir konumda olduğunu ve Türkiye’ye ait dört F-35 uçağının hangarda beklediğini ancak Ankara’nın bu uçaklar için erişim sağlayamadığını aktardı.

Uzun Vade Perspektifi

ABD’de düzenli seçim döngülerine değinen Barrack, “50 yıllık bir perspektife sahip Çinlilerle, 100 yıllık bir perspektife sahip Ruslarla karşı karşıyayız. Uzun vadeli planlar ve yenilikçi teknolojiye sahip güçlerle mücadele ediyoruz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

NATO Tartışmaları ve Türkiye’nin Rolü

NATO’ya yönelik tartışmalarla ilgili de Barrack, Türkiye’nin NATO’nun bir parçası olduğunu belirtti ve Avrupa’nın en iyi donanıma sahip olmasını istememekteki nedenlerini şöyle açıkladı: “Rusya’dakilerden endişe duyuyorlar. Bu, delilik.”

İlişkilerin Geleceği

Barrack, Trump ile Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki istişarelerine referans vererek, iki liderin 10 yıldır gündemde olan altı önemli meseleyi büyük ölçüde çözdüğünü ifade etti. Bu konular arasında S-400’ün iki şartını da anan Barrack, müzakerelerin devam ettiğini ve bu meselelerin önümüzdeki 4 ile 6 ay içinde çözüleceği yönünde inancının bulunduğunu belirtti. “Bu ilişkiler sağlam ve iyi. Herkes yükümlülüklerini yerine getiriyor.” şeklinde sözlerine son verdi.