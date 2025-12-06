Kırıkkale’de İtfaiye Aracı Köprüde Asılı Kaldı

KIRIKKALE’DE İKİ KÖPRÜ ARASINDA ASILI KALAN İTFAİYE ARACINDA GÖREVLİLER YARALANDI

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında, iki köprünün demir korkulukları arasında sıkışan itfaiye aracında bulunan üç görevli yaralandı. M.E. yönetimindeki MKE AŞ’ye ait 06 DH 2895 plakalı itfaiye aracı, Kırıkkale-Kırşehir yolundaki Bağdat Köprü’de lastiği patladığı için kontrolden çıkarak iki köprü arasındaki korkuluklar arasında asılı kaldı.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücü M.E. ile araçta bulunan görevli O.H. ve H.C., sağlık ekipleri tarafından hastaneye taşındı.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Asılı kalan itfaiye aracı, vinç yardımıyla güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.