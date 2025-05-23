Kırıkkale’de Kalp Krizi Geçirdi

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Kırıkkale’nin Sanayi Mahallesi Jandarma Komando Çavuş Murat Çetin Sokak üzerinde meydana gelen kazada, 64 yaşındaki İbrahim Bakçepınar, 06 MJS 35 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobiliyle seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobille bir evin duvarına çarptı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU VE YOLCU

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, durumu tespit etmek için olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalede, sürücü İbrahim Bakçepınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta yolcu olarak bulunan eşi Firdevs Bakçepınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.