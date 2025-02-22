Kırıkkale’de Kaybolan Hasta Ölü Bulundu

AYDEMİR ŞATAY KAYBOLDU

Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan demans hastası Aydemir Şatay, 14 Şubat’ta evinden çıktıktan sonra kaybolmuş durumda. Babası K.Ş., Aydemir Şatay’a ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Şatay’ın bulunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından aldıkları ipuçlarıyla Şatay’ın cep telefonunun son sinyalinin verildiği Etiler Mahallesi çevresinde arama yaptı. Bir haftadır kent merkezinde dron destekli arama çalışmaları yürütülüyor. Polis ekipleri, Aydemir Şatay’ın Silah Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru gittiğini tespit etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sanayi bölgesine yakın boş arazide Şatay’ın cansız bedenine ulaştı. Şatay’ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.