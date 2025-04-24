Kırıkkale’de Sağanak Yağış Etkili Oldu

HAVA SICAKLIĞINDA DÜŞÜŞ

Türkiye’nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanıyor. Kırıkkale’de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

DERELERİN TAŞMA OLACAK RİSKİ

Özellikle ilçelerde ve köylerde etkisini gösteren yağış sonucunda dere yataklarında su seviyesi hızla yükseliyor. Taşan dereler, çevredeki tarım alanlarını kaplamakta.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖNEMLİ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından beklenen yağış, kısa sürede etkisini artırarak bazı bölgelerde taşkınlara yol açabiliyor. Kırıkkale-Yozgat karayolunda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşıyor.

SU BASKINLARI VE BELEDİYE ÇALIŞMALARI

Kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda da sağanağın etkisiyle su baskınları meydana gelmekte. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açarak suyun tahliyesi için çalışmalar yapıyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altlarına ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalışıyor.