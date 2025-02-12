Kırıkkale’de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Uyuşturucu ile mücadele alanında önemli adımlar atılıyor. Bu çerçevede Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde sokak satıcılarını tespit ve yakalamaya yönelik bir operasyon düzenliyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde E.Ö. ve D.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alınıyor. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 15 adet sentetik ecza ile 4,75 gram metamfetamin bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.