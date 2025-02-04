Kırklareli ile Edirne Arasında Su Çatışması

TOPLANTI VE TEPKİLER

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli merkeze bağlı Paşayeri köyünde üreticilerle gerçekleşen bir toplantıda, Kayalıköy Barajı’ndan Edirne’nin içme suyu almasına karşı çıktığını duyurdu. Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin Kırklareli’deki barajın suyunu kullanarak, şehre su sağlamak konusunda gereken kaynakları ayırmadığını iddia etti. “Kırklareli için en önemli sorunlardan birisi şu anda, maalesef Edirne Belediyesi’nin yıllardır Kırklareli sularını sömürmesi. Kırklareli Kayalıköy Barajı’ndan giden sular, kendi cazibesiyle Edirne’ye gittiği için Edirne Belediyesi kendi kuyularından elektrikle çıkaracağı içme suyunu değil, kolaycılığa kapılarak Kırklareli’nin sulama suyu olan Kayalı’nın suyunu kullanıyor. Bunu yıllarca istismar etti Edirne Belediyesi. Buraya bir dur deme noktasına geldik. Suyun daha yüksek montanlı kullanıldığı yaz ayına gelmeden buradan ilan ediyorum; Edirne Belediyesi maliyetine katlanacak, kendi kuyularından su kullanacak. Kırklarelili çiftçinin hakkına girmesin” dedi.

SÜLOĞLU BARAJI İLE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Edirne Belediyesi’nin Süloğlu ilçesindeki Süloğlu Barajı’ndan da su alabileceğini belirten Sarıçam, “Kendisine yine devletin yapıp, sulama ve içme suyu olarak sunduğu Süloğlu Barajı var. Süloğlu Barajı ağzına kadar suyla dolu. Süloğlu civarındaki çiftçiler, Edirne çiftçileri sulama yapıyor ama Edirne Belediyesi 5 kilometrelik asbestli boruları değiştirmediği için ve elektrik kullanmamak için oradaki suları kullanmıyor. Onun yerine Kırklareli çiftçisinin hakkı olan Kayalı Barajı’nın suyunu, kendi cazibesi ile geliyor diye, hiçbir yatırım yapmıyor diye onu kullanıyor. Kayalı kooperatifi, içerisinde CHP’li Kavaklı Belediye Başkanı da var yönetiminde. O barajın bütün masrafını karşılıyor, çiftçilerle beraber. Edirne Belediyesi’nin bir tek kuruş ödemesi yok o barajlı ilgili.” şeklinde konuştu. Sarıçam, Edirne Belediyesi’nin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, halkın memnuniyetini önceliklendirmek gerektiğini ifade etti. “Eğer bunlara dikkat etmezseniz, gelişi güzel hareket ederseniz, kusura bakmayın, bir yere kadar insani ihtiyaçlar için size göz yumarız” dedi.