Kırklareli’nde Telefon Dolandırıcılığına Operasyon Düzenlendi

Kırklareli’nde dolandırıcılara darbe

Kırklareli’nde dolandırıcılık olaylarına karşı gerçekleştirilen operasyon, il genelinde dikkat çekti. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Hasan Ü, kendisini arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığına ilişkin şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER BELİRLENİYOR

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan araştırma neticesinde, banka hesap hareketleri incelendi ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen beş şüpheli belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da toplam beş kişi gözaltına alındı.

İŞLEM SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.