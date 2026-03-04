Kırklareli’nde Telefon Dolandırıcılığına Operasyon Düzenlendi

kirklareli-nde-telefon-dolandiriciligina-operasyon-duzenlendi

Kırklareli’nde dolandırıcılara darbe

Kırklareli’nde dolandırıcılık olaylarına karşı gerçekleştirilen operasyon, il genelinde dikkat çekti. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Hasan Ü, kendisini arayan kişilerin kredi kartı aidatı ve sigorta geri ödemesi vaadiyle 2 milyon lira dolandırdığına ilişkin şikayette bulundu.

ŞÜPHELİLER BELİRLENİYOR

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde başlatılan araştırma neticesinde, banka hesap hareketleri incelendi ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen beş şüpheli belirlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda Kırklareli, Denizli, Hatay ve İstanbul’da toplam beş kişi gözaltına alındı.

İŞLEM SÜRECİ BAŞLADI

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirileceği bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’da Yeni Lider Seçimi İçin Çalışmalar Sürüyor

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Hatemi, Ali Hamaney'in successor'u için çalışmaların devam ettiğini ve potansiyel adayların belirlendiğini ifade etti.
Gündem

Dev Kulüpler Victor Osimhen İçin Birbirleriyle Yarışıyor

Galatasaray, yıldız forveti Victor Osimhen için yeni bir teklif alırken, Alman kulübü iki kat daha fazla talep etmekte kararlı.
Gündem

Davutoğlu: Küresel Savaşın Yansımaları Türkiye’yi Etkiliyor

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran’a yönelik saldırılarının Türkiye üzerinde baskılara yol açabileceğini belirtti. "Safını seç" uyarısında bulundu.
Gündem

İsrail Ordusundan Mihrabad Havalimanı Açıklaması

İsrail ordusu, İran'ın Tahran kenti Mihrabad Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerini hedef alarak imha ettiklerini duyurdu.
Gündem

Bedelli Askerlikte Yüzde 25 Zam Bekleniyor

Bedelli askerlik ücreti yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseliyor. Artışla birlikte Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 19.2 milyar TL ek gelir sağlanacak.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.