Kırklareli’nde Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Kırklareli genelinde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, il merkezi ve Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

SILAHLAR VE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalar sırasında çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar, muşta ve izinsiz kazı faaliyetlerinde kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarma ile yapılan sorgu işlemleri ise devam ediyor.