Kirleten Öder Sistemi 2026’ya Ertelendi

YENİ YÖNETMELİK İLE ERTELEME GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikte “Kirleten Öder” sisteminin yürürlüğe girme tarihi, 31 Aralık 2026’ya ertelendi. Daha önce, sistemin 31 Aralık 2024’te devreye girmesi planlanıyordu. Bu değişiklikle birlikte, sistemin hayata geçişi iki yıl kadar gecikmiş oldu.

SU VE ATIĞA YENİ ÜCRET MODELİ

Yapılan düzenleme ile su ve atık yönetimi hizmetlerinde farklı bir ücretlendirme modeli uygulanacak. Daha fazla su tüketen ve artan atık üreten kişiler, fatura bedellerinde daha yüksek maliyetlerle karşılaşacak. Bununla birlikte, Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf ücreti tek bir kalemde tahsil edilerek, faturaların daha şeffaf ve sade hale gelmesi sağlanacak.

ATIK GELİRLERİ SINIRLI KULLANILACAK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, yeni sistemle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Öner, belediyelerin bu sistemle elde ettikleri gelirleri sadece su ve atık yönetiminde kullanabileceklerini belirtti. Ayrıca, su kullanımı arttıkça ek bedellerin de büyüyeceğini vurguladı. Fatura tutarları ve ek ücretler, Belediye Meclisleri tarafından belirlenecek.

DEĞİŞİMLER NELERİ KAPSAYACAK?

Yeni sistemle birlikte bazı değişiklikler yaşanacak. – Su tüketimi artması durumunda fatura yükselecek. – Üretilen çöp miktarı arttıkça ödeme miktarı artacak. – Belediyeler, yeni sistemden elde edilen gelirleri yalnızca su ve atık yönetimine harcayacak. Bu uygulama sayesinde su tasarrufu teşvik edilecek ve atık üretiminin azaltılması amacıyla bir bilinç oluşturulması hedefleniyor. 2026’da yürürlüğe girecek sistemle beraber şehirlerin çevresel sürdürülebilirliğine katkı sağlanması bekleniyor.