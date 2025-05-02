Kırmızı Bültenle Aranan 4 Suçlu İade Edildi

HÜKÜMETTEN SUÇLULARA YÖNELİK İADE OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırmızı Bültenle aranan dört suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Uluslararası düzeyde aranan Ş.Ç. Almanya’da ve Ö.A. Kosova’da yakalanırken, ulusal düzeyde aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye geri getirildi.

HER KİŞİYİ GERI GETIRME SÖZÜ

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara atıfta bulunarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz!” Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. ve Ö.A. isimli şahıslar, ülkelerine iade edildi.

KOSOVA VE ALMANYA’DA YAKALANAN SUÇLULAR

‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık’ suçlarından aranan Ö.A., Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. Ayrıca, ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan aranan Ş.Ç. de Almanya’da yakalanarak ülkemize getirildi.

GÜRCİSTAN’DA YAKALANAN DİĞER SUÇLULAR

Suçlarla mücadele kapsamında, ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarından dört yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö., ve ‘Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma’ suçlarından iki yıldır aranan M.G., Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iadeleri sağlandı.

OPERASYONA KATILANLARA TEŞEKKÜR

Ali Yerlikaya, paylaşımında “Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

SUÇLULARIN DETAYLARI

Ş.Ç.: Çocuğun cinsel istismarı suçundan uluslararası düzeyde aranıyordu, Almanya’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildi.

Ö.A.: Bilişim sistemleri dolandırıcılığı suçlarından uluslararası arama kaydı vardı, Kosova’da yakalanarak Türkiye’ye geri getirildi.

S.E.Ö.: Bilişim sistemleri dolandırıcılığı ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dört yıldır ulusal çapta aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı ve ülkeye getirildi.

M.G.: Tasarlayarak öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve suç uydurma suçlarından iki yıldır ulusal seviyede aranıyordu. Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.