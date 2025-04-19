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Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şüpheli Yakalandı

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ÖNEMLİ OPERASYONUN DETAYLARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün iş birliğiyle büyük bir operasyon düzenlendiğini aktardı. Bu operasyonda, kırmızı bültenle aranan üç şüpheli başarılı bir şekilde yakalandı.

KIRmızı BÜLTENLE ARANAN ŞÜPHELİLER

Operasyonda yakalanan şüpheliler arasında yer alan Ç.K., ‘dolandırıcılık’ suçundan uluslararası düzeyde aranan bir isim. Aynı zamanda, kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak insanları dolandıran R.Ö.Y. ve bilişim sistemlerini dolandırmak amacıyla kullanan E.Ç. de bulunuyor. Bu üç şüpheli, Gürcistan’da yakalanarak Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı’ndan Türkiye’ye iade edildi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan güvenlik güçlerine ve Adalet Bakanlığı’na teşekkür etti. Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun, suçluları uluslararası iş birliği ile yakalayıp ülkemize getireceğiz” ifadeleriyle uluslararası suçlarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

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