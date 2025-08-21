Kırmızı Bültenle Yakalanan Üç Kişi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden kırmızı bültenle aranan Demirözler organize suç örgütünün elebaşı da dahil olmak üzere üç kişinin Rusya’dan Türkiye’ye getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını aktarırken, “Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan U.D., M.S. ve S.G. isimli şahıslar ortak çalışmalarımızla yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.” şeklinde bilgi verdi.

YAKALANAN ŞAHISLAR HAKKINDA

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan Demirözler organize suç örgütü elebaşı U.D.’nin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kasten öldürme” ve “kasten yaralama” suçlarıyla toplamda 53 kaydının bulunduğunu belirtti ve ekledi: “Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve elebaşılığını E.Y’nin yaptığı organize suç örgütü ile bağlantılı olan M.S. isimli şahıs, çocuğu kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs da Rusya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAZLAR

Yerlikaya, Türk Polisinin kararlılığını vurgulayarak, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar.” dedi. Bu açıklamalar, güvenlik güçlerinin uluslararası işbirliği ile suçlulara karşı yürüttüğü mücadeleyi gözler önüne seriyor.