Kırmızı Et Fiyatları Rekor Düzeyde

KIRMIZI ET FİYATLARI REKOR SEVİYEDE

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki azalma nedeniyle arzın zayıflaması, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor düzeyde seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden elde edilen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları, temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışla yüzde 1,6 yükseldi. Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişikliklerin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında Et Fiyat Endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla rekor seviyeye ulaştı. Et Fiyat Endeksi’nde yıllık artış ise yüzde 6 seviyesini buldu.

ABD’DE VE İNGİLTERE’DE CİDDİ ARTIŞ

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. ABD’de, Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, dana kıyma fiyatı, temmuzda 453 gramlık miktar için 6,3 doları geçti. Böylece ABD’de dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 artış gösterirken, bu oran dönemin yıllık enflasyonu olan yüzde 2,7’nin üzerinde yükseldi. Ayrıca, ABD’de kıyma fiyatları son iki yıldır sürekli bir artış eğilimi gösteriyor. AB Komisyonu’nun et piyasasına yönelik hazırladığı haftalık rapora göre, AB üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere çıktı ve bu ülkelerde karkas kırmızı et fiyatları, 11-17 Ağustos haftasında 100 kilogram için 662,31 avroya ulaşarak yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi. İngiltere’de ise tarım ve hayvancılık fiyatlarıyla ilgili veriler, kırmızı et fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koyuyor.

FİYAT ARTIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FAO’nun son analizine göre, küresel et fiyatlarındaki artış, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü talep, sığır eti fiyatlarını artırıyor. Bu talep artışı, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da yukarı taşıyor. Ayrıca, ABD, temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uygulanan yüzde 50 tarife de ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bununla birlikte, ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden beri görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu azalma, hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde bir yıldan uzun süredir devam eden kuraklık, otlatma alanlarının kuruması ve yem maliyetlerinin artması gibi faktörlerden kaynaklanıyor. Hayvancılık uzmanları, atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının ancak uzun vadede görülebileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve piyasadaki durumun kısa vadede değişmeyeceği, kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.