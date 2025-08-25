Kırmızı Et Fiyatları Rekor Düzeyde

DÜNYADA KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTISLAR

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan varlığındaki azalma, kuraklık, yüksek yem maliyetleri, uygulanan yüksek tarifeler ve güçlü talep nedeniyle oldukça yükseldi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının küresel ölçekte son yılların en yüksek düzeyine ulaştığını gösteriyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında global gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Et Fiyat Endeksi ise, yüzde 1,2’lik bir artışla 127,3 puana ulaşarak tüm zamanların en üst seviyesine tırmandı. Yıllık bazda bu artış oranı ise yüzde 6’ya yaklaşıyor. Bu durum, dünya genelinde kırmızı et piyasasında ciddi dalgalanmaların yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD’DE KIRMIZI ET FİYATLARINDA ZİRVE

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı temmuz ayında 6,3 doları geçmiştir. Son bir yılda kıyma fiyatları yüzde 15,9’luk bir artışla yükselirken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmiştir. Uzmanlar, son 2 yıl boyunca kıyma fiyatlarının sürekli bir artış eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’DE REKOR ARTILAR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya ulaştı. Bu da yıllık bazda yüzde 32,8’lik bir rekor artışı temsil ediyor. İngiltere’de ise kırmızı et fiyatları tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmaya başladı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47’lik bir artış göstermiştir. Bu değişim, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun çok üstünde bir oran.

KURAKLIK FİYAT ARTIRIMINDA ETKİLİ OLUYOR

FAO analizi, fiyat artışının önemli sebeplerinden birinin Çin ve ABD’den gelen yüksek talep olduğunu vurguluyor. Sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları etkiliyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarife, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlarda ek bir baskı oluşturuyor.

HAYVAN VARLIĞINDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyon ile 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklık, otlakların kuruması ve artan yem maliyetlerinin üretimi sınırladığını ifade ediyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı, dolayısıyla yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceği belirtiliyor.