Kırmızı Et Fiyatları Rekor Düzeyde

KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTISLAR

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısının azalması nedeniyle arzın zayıflaması, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor seviyelerde seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden derlenen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışla birlikte yüzde 1,6 oranında yükseldi. Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarının aylık değişiminin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi içerisinde Et Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla en yüksek seviyesine ulaştı. Et Fiyat Endeksi’ndeki yıllık artış oranı ise yüzde 6’yı buldu.

ABD VE İNGİLTERE’DE FİYATLARDA KUVVETLİ ARTIŞ

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları ülkelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre, ABD’de libre (453 gram) olarak ölçülen dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları aştı. Bu, son bir yılda yüzde 15,9 oranında bir artış anlamına geliyor ve bu artış, aynı dönemdeki yüzde 2,7 olan yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. ABD’de kıyma fiyatları son iki yıldır sürekli bir artış eğilimi içinde.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE REKOR FİYAT SEVİYELERİ

AB Komisyonu’nun et piyasasına dair hazırladığı haftalık rapora göre, Birlik üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 11-17 Ağustos haftası itibarıyla AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya çıkarak, yıllık bazda yüzde 32,8 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, AB’de aynı dönemde yüzde 2,3 olarak ölçülen yıllık enflasyonun da epey üzerinde bir yükseliş anlamına geliyor. İngiltere’de ise tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB verilerine göre, kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere’de kıyma fiyatı geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound’dan, bu yıl 10,6 pound’a yükseldi; bu da son bir yıldaki artışın yüzde 47’yi bulması demek. Bu süreçte ülkedeki enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

FİYAT ARTIRAN UNSURLAR

FAO’nun son analizine göre, küresel et fiyatlarındaki yükseliş, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki artıştan kaynaklanıyor. Özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü talepler sığır eti fiyatlarını artırdı. Bu talep, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da yukarı taşıdı. Ayrıca, ABD’nin temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarife, ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Öte yandan, ABD’de büyükbaş hayvan sayısı bu yılın başında 86,7 milyonla, 1950’lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, bir yıldan uzun süredir devam eden kuraklık, otlatma alanlarının kuruması ve yem maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle ortaya çıktı. Hayvancılık uzmanları, bu alanda alınacak tedbirlerin etkilerinin uzun vadede görüleceği uyarısında bulunarak, piyasanın kısa vadede değişmeyeceğini ve kırmızı et fiyatlarındaki artış eğiliminin devam edeceğini belirtiyor.