Kırmızı Et Fiyatları Rekor Düzeye Ulaştı

DÜNYA ÇAPINDA KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTILAR

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki azalma sonucu arzın zayıflaması, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor seviyelerde seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden elde edilen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuzda uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış sebebiyle yüzde 1,6 artış gösterdi. FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında et fiyat endeksi, temmuzda önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 127,3 puana ulaştı. Yıllık bazda et fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6 seviyesine ulaştı.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. ABD’de, Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayımlanan verilere göre, 453 grama karşılık gelen dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doları geçti. Böylece, ABD’de dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 artış göstererek yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon oranının oldukça üstünde kaldı. ABD’de kıyma fiyatları, son iki yıldır sürekli bir artış eğilimi sergiliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun et piyasasına yönelik hazırladığı haftalık rapora göre, AB ülkelerinde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 11-17 Ağustos haftası itibarıyla AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya ulaştı ve bu, yıllık bazda yüzde 32,8’lik bir artış anlamına geliyor. İngiltere’de, tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB verilerine göre kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound olan kıyma fiyatları, bu yıl 10,6 pounda yükseldi ve bir yılda yüzde 47 artış gösterdi.

FAO’nun son analizinde, küresel kırmızı et fiyatlarındaki artışın, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı belirtiliyor. Özellikle Çin ve ABD’den gelen yüksek taleple sığır eti fiyatları artış gösteriyor. Bu talep, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da etkiliyor. Ayrıca, ABD’nin temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50’lik tarifeler, ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatları daha da artırıyor.

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı ise bu yılın başında 86,7 milyon ile 1950’lerden beri en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüş, hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde bir yıldan uzun süredir süregelen kuraklık, otlatma için kullanılan meraların kuruması ve yem maliyetlerindeki artış gibi birçok faktörden kaynaklanıyor. Hayvancılık alanında uzmanlar, bu konuda atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının ancak uzun vadede görülebileceğini belirtiyor ve piyasada mevcut durumun kısa vadede değişmeyeceğini, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin süreceğini öngörüyor.