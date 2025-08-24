Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelindeki kırmızı et fiyatları, azalan hayvan sayısı sonucunda arzın azalması, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor seviyelerde seyrediyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, uluslararası et ile bitkisel yağ fiyatlarındaki artış, küresel gıda fiyatlarını temmuzda yüzde 1,6 oranında yükseltti. FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında Et Fiyat Endeksi, aynı ayda aylık bazda yüzde 1,2 artış göstererek 127,3 puanla yeni bir zirveye ulaştı. Yıllık artış ise yüzde 6 seviyesine yükseldi. Ülkeler bazında kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları farklılıklar gösteriyor.

ABD VE İNGİLTERE’DE FİYAT ARTIŞLARI

ABD’deki Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre temmuzda ABD’de dana kıyma fiyatı 453 gram için 6,3 doları aşarak, son bir yılda yüzde 15,9 artış kaydedildi. Bu artış, yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olduğu dönemde oldukça yüksek bir oran. ABD’de kıyma fiyatları, son iki yıldır sürekli olarak artış göstermekte. AB Komisyonu’nun haftalık et piyasası raporuna göre, Birlik üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere ulaştı. 11-17 Ağustos haftası itibarıyla AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogramda 662,31 avroya ulaşarak, yıllık bazda yüzde 32,8 artış yaşandı.

KURAKLIK VE TALEP ARTISI FİYATLARI ETKİLİYOR

FAO’nun analizi, küresel et fiyatlarındaki artışın sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ortaya koyuyor. Özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü talep, sığır eti fiyatlarını artırdı. Bu durum, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üreticilerin fiyatlarını da etkiledi. ABD’nin temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife ise ihracat akışlarını sınırlayarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Ayrıca, ABD’deki büyükbaş hayvan sayısı bu yılın başında 1950’lerden bu yana en düşük seviyesine gerileyerek 86,7 milyon oldu. Düşüş, uzun süredir devam eden kuraklık, otlakların kuruması ve yem maliyetlerinin artması gibi faktörlerden kaynaklandı. Hayvancılık uzmanları, gerekli adımların ve desteklerin sonuçlarının uzun vadeli olacağını bildirirken, kırmızı et fiyatlarındaki yükselişin süreceğini öngörüyor.