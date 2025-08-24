Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde kırmızı et fiyatlarındaki artış, hayvan sayısındaki azalma nedeniyle arzın zayıflaması, talep artışı, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerinden elde edilen bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuz ayında, uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artışla birlikte yüzde 1,6 yükseldi. FAO Gıda Fiyat Endeksi içerisinde yer alan Et Fiyat Endeksi ise temmuzda aylık bazda yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla rekor seviyeye ulaştı. Yıllık bazda Et Fiyat Endeksi’ndeki artış ise yüzde 6’yı buluyor. Kırmızı et fiyatlarında artış oranları, ülkeler arasında farklılık gösteriyor.

ABD’de Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun açıkladığı verilere göre, temmuz ayında dana kıyma fiyatı libre (453 gram) için 6,3 doları aştı. Bu artış, ABD’de dana kıyma fiyatlarının son bir yılda yüzde 15,9’luk bir artış göstermesi anlamına geliyor. Bu artış, aynı dönemde yüzde 2,7 olan yıllık enflasyondan oldukça fazla. ABD’deki kıyma fiyatları, son iki yıldır sürekli bir yükseliş eğilimi sergiliyor.

AB VE İNGİLTERE’DEKİ ARTIŞLAR

AB Komisyonu’nun haftalık raporuna göre, Birlik üyesi ülkelerde de kırmızı et fiyatları rekor seviyelere çıktı. 11-17 Ağustos haftasında, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroyu buldu ve yıllık artış yüzde 32,8 oldu. Bu artış, AB’deki yıllık enflasyon oranının yüzde 2,3 olduğu bir dönemde gerçekleşti. İngiltere’deki tarım ve hayvancılık fiyatlarını izleyen veriler, ülkede kırmızı et fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound olan kıyma fiyatı, bu yıl 10,6 pounda yükseldi ve son bir yıldaki artış yüzde 47 olarak kaydedildi, bu dönemde enflasyon ise yüzde 3,8 düzeyinde ölçüldü.

KURAKLIK VE TALEP ARTIŞI ETKİSİ

FAO’nun son analizine göre, küresel et fiyatlarındaki artış, sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Sığır eti fiyatları, özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü talep ile artış gösterdi. Bu talep artışı, Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da etkilemiş durumda. Buna ek olarak, ABD’nin temmuz itibarıyla Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife, ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatların artmasına neden oldu. Ayrıca, ABD’de büyükbaş hayvan sayısı bu yılın başında 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviye olan 86,7 milyona geriledi. Bu düşüş, ABD’deki hayvancılığın yaygın olduğu bölgelerde, bir yılı aşkın süredir devam eden kuraklık, otlatma alanlarının kuruması ve yükselen yem maliyetlerinden kaynaklanıyor. Hayvancılık uzmanları, sektördeki gelişmeler ve sağlanacak desteklerin etkilerinin ancak uzun vadede görüleceğini belirterek, mevcut piyasa koşullarının kısa vadede değişmeyeceğini ve kırmızı et fiyatlarındaki artış eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.