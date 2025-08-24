Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısındaki azalma nedeniyle arzın zayıfladığı bir ortamda, artan talep, kuraklık ve yüksek tarifelerin etkisiyle rekor düzeylere yükseliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre temmuz ayında küresel gıda fiyatları, uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarının artışıyla birlikte yüzde 1,6 oranında artış gösterdi. Gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarının aylık değişimini izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi kapsamında Et Fiyat Endeksi, temmuzda aylık olarak yüzde 1,2 artarak 127,3 puana ulaşarak rekor seviyeye geldi. Ayrıca, Et Fiyat Endeksi’ndeki yıllık artış ise yüzde 6 olarak belirlendi.

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, dünya genelinde farklılık gösteriyor. ABD’de, Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, temmuz ayında 453 gram için dana kıyma fiyatı 6,3 doları geçti. Bu durum, son bir yılda yüzde 15,9’luk bir artışla, aynı dönemdeki yüzde 2,7 olan yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti. ABD’deki kıyma fiyatları, son iki yılda sürekli bir artış gösteriyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde de durumu benzer şekilde fiyatlar rekor seviyelere tırmanıyor. AB Komisyonu’nun haftalık raporuna göre, 11-17 Ağustos haftasında karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya ulaşarak yıllık bazda yüzde 32,8 oranında artış kaydedildi.

İngiltere’de, tarım ve hayvancılık fiyatlarını takip eden AHDB’ye göre, kırmızı et fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl, kıyma fiyatı geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pounddan, 10,6 pounda yükseldi. Kıyma fiyatlarındaki artış, son bir yılda yüzde 47’ye ulaştı. Bu dönemde ülkede enflasyon yüzde 3,8 olarak belirlendi. FAO’nun son analizine göre, küresel et fiyatlarındaki artış sığır ve koyun eti fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanıyor. Özellikle sığır eti fiyatları, güçlü bir talep ile artış gösteriyor. Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları etkileyen bu talep, ayrıca ABD’nin Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife ile ihracat akışlarını kısıtlıyor.

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı bu yıl başında 86,7 milyon ile 1950’lerden beri en düşük seviyeye geriledi. Bu düşüş, son bir yıldır devam eden kuraklık, otlatma amaçlı kullanılan meraların kuruması ve yem maliyetlerindeki artış gibi sebeplerden kaynaklanıyor. Hayvancılık uzmanları ise bu alandaki atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının ancak uzun vadede alınabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Piyasada mevcut durumun kısa vadede değişmemesi ve kırmızı et fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.