Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARI ARTIYOR

Dünya genelindeki kırmızı et fiyatları, azalan hayvan sayısı nedeniyle arzın zayıflaması, artan talep, yaşanan kuraklık ve yüksek tarifeler etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine dayanan bilgilere göre, küresel gıda fiyatları temmuz ayında, uluslararası et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki artış dolayısıyla yüzde 1,6 yükseldi. FAO Gıda Fiyat Endeksi doğrultusunda, Et Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarak 127,3 puanla tarihi zirveye ulaştı. Yıllık bazda et fiyatlarındaki artış ise yüzde 6 seviyesine çıktı.

ABD VE İNGİLTERE’DE REKOR FİYATLAR

Kırmızı et fiyatlarındaki artış oranları, ülkeler arasında farklılık gösteriyor. ABD’deki Çalışma İstatistikleri Bürosunun verilerine göre, 453 gramlık birim halinde ölçülen dana kıyma fiyatı temmuzda 6,3 doların üzerine çıktı. Böylece, ABD’de dana kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 artış gösterdi ve bu oran ülkenin yıllık enflasyonunun yüzde 2,7’nin oldukça üzerinde bir yükseliş. Ülkede son iki yıldır kıyma fiyatları sürekli olarak artış eğilimi içinde.

AB Komisyonu’nun et piyasasına yönelik hazırladığı haftalık raporda ise, Birlik üyesi ülkelerde kırmızı et fiyatlarının rekor seviyelere tırmandığı ifade ediliyor. AB ülkelerinde 11-17 Ağustos haftası itibarıyla karkas kırmızı et fiyatları 100 kilogram için 662,31 avroya çıkarak yıllık bazda yüzde 32,8 oranında bir artış gösterdi. Bu artış, Avrupa’daki yıllık enflasyonun yüzde 2,3 olduğu dönemde gerçekleşti. Ayrıca, İngiltere’de de kırmızı et fiyatları, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Geçen yıl ağustosta kilogram başına 7,2 pound olan kıyma fiyatı, bu yıl 10,6 pounda yükselerek son bir yılda yüzde 47 oranında artış yaşadı.

FİYAT ARTIRICI NEDENLER

FAO’nun son raporunda, küresel et fiyatlarındaki artışın, özellikle sığır ve koyun eti fiyatlarının yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi. Özellikle Çin ve ABD’den gelen güçlü talebin etkisiyle sığır eti fiyatları artış gösteriyor. Bu talep artışı, büyük üreticiler olan Avustralya ve Brezilya’daki fiyatları da yukarı taşıyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife, ihracat akışlarını kısıtlayarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

ABD’de, bu yılın başında büyükbaş hayvan sayısının 86,7 milyonla 1950’lerden beri en düşük seviyesine gerilemesi de dikkat çekiyor. Bu azalma, birçok nedenle, özellikle devam eden bir yıllık kuraklık, otlatma alanlarının kuruması ve yükselen yem maliyetleri yüzünden oluştu. Hayvancılık uzmanları, bu sektörde atılacak adımların ve sağlanacak desteklerin sonuçlarının uzun vadede görülebileceğine ve piyasadaki durumun kısa vadede değişmeyeceğine dikkat çekerek, kırmızı et fiyatlarındaki artış eğiliminin süreceğini öngörüyor.