Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

DÜNYA GENELİNDE KIRMIZI ET FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan sayısının azalması, kuraklık, artan yem maliyetleri, yüksek tarifeler ve güçlü talep nedeniyle rekor seviyelere ulaşıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının küresel çapta son yılların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi. Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2’lik artışla 127,3 puana yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yıllık bazda artış oranı yüzde 6’ya yaklaştı. Bu durum, kırmızı et piyasasında önemli bir dalgalanma yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD’DE KIYMA FİYATLARI EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı temmuzda 6,3 doları geçti. Geçtiğimiz bir yıl içinde kıyma fiyatı yüzde 15,9 artarken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu önemli ölçüde aşmış oldu. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son 2 yıldır sürekli bir yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’DE REKOR ARTİŞ

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya yükseldi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik rekor bir artış anlamına geliyor. İngiltere’de ise kırmızı et fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 bir artış gösterdi. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmiş durumda.

KURAKLIK VE TALEP FİYATLARI ETKİLİYOR

FAO analizlerine göre, fiyat artışının temel nedenleri arasında Çin ve ABD’den gelen yoğun talep öne çıkıyor. Sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları etkiliyor. ABD’nin Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatına uyguladığı yüzde 50 tarife, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlara ek bir baskı oluşturuyor.

HAYVAN VARLIĞI AZALIYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyon ile 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye düştü. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklığın, otlakların kurumasının ve artan yem maliyetlerinin üretim üzerindeki olumsuz etkilerini vurguluyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı ve yükseliş trendinin devam edeceği ifade ediliyor.