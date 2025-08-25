Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyede

ET FİYATLARI REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan varlığındaki azalma, kuraklık, yem maliyetlerindeki artış, yüksek tarifeler ve güçlü talep nedeniyle tarihi zirvelere ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, küresel ölçekte et fiyatlarının son yılların en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koyuyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi’ne göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Et Fiyat Endeksi ise yüzde 1,2 artışla 127,3 puana çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yıllık bazda artış oranı ise yüzde 6’ya yaklaştı. Bu durum, küresel kırmızı et piyasasında belirgin bir dalgalanma yaşandığını gözler önüne seriyor.

ABD’DE KIYMA FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı Temmuz ayında 6,3 doları aştı. Kıyma fiyatı son bir yılda yüzde 15,9 artarken, bu oran aynı dönemde yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu da aşmış durumda. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son 2 yıldır sürekli bir yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ VE İNGİLTERE’DE REKOR ARTINCI

Avrupa Birliği Komisyonu’nun verilerine göre, AB ülkelerindeki karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya çıktı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik rekor bir artışı işaret ediyor. İngiltere’de kırmızı et fiyatları ise tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 yükseldi. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun da oldukça üzerinde gerçekleşti.

KURAKLIK FİYATLARI YÜKSELTIYOR

FAO’nun yaptığı analizde fiyat artışının başlıca nedenleri arasında Çin ve ABD’den gelen yoğun talep dikkat çekiyor. Sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları tetikliyor. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan yaptığı sığır eti ithalatına yüzde 50 tarife uygulaması, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlara ek baskı oluşturuyor.

HAYVAN SAYISI DÜŞÜYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklık, otlakların kuruması ve artan yem maliyetlerinin üretimi sınırladığını ifade ediyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı ve yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceği vurgulanıyor.