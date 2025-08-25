Kırmızı Et Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı

KIRMIZI ET FIYATLARI REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Dünya genelinde kırmızı et fiyatları, hayvan varlığındaki azalma, kuraklık, yem maliyetlerindeki artış, yüksek tarifeler ve güçlü talep nedeniyle rekor düzeylere çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, et fiyatlarının küresel ölçekte son yılların en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi verilerine göre, Temmuz ayında küresel gıda fiyatları aylık bazda yüzde 1,6 artarken, Et Fiyat Endeksi yüzde 1,2 artışla 127,3 puana çıkarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Yıllık artış oranı ise neredeyse yüzde 6’ya yaklaştı. Bu durum, küresel kırmızı et piyasasında önemli bir dalgalanma yaşandığını ortaya koyuyor.

ABD’DE KIYMA FİYATLARI ZİRVEYİ GÖRDÜ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun raporuna göre, ülkede dana kıymanın libre (453 gram) fiyatı Temmuz ayında 6,3 doları aştı. Son bir yılda kıyma fiyatı yüzde 15,9 artarken, bu oran aynı dönemdeki yüzde 2,7’lik yıllık enflasyonu geçiyor. Uzmanlar, kıyma fiyatlarının son iki yıldır sürekli bir yükseliş eğiliminde olduğunu belirtiyor.

AVRUPA’DA REKOR ARTISLAR YAŞANIYOR

Avrupa Birliği Komisyonu’nun raporuna göre, AB ülkelerinde karkas kırmızı et fiyatı 100 kilogram için 662,31 avroya yükseldi. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 32,8’lik rekor bir artışa işaret ediyor. İngiltere’de de kırmızı et fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. AHDB verilerine göre, kıyma fiyatı son bir yılda kilogram başına 7,2 pounddan 10,6 pounda çıkarak yüzde 47 yükseldi. Bu artış, ülkedeki yüzde 3,8’lik yıllık enflasyonun çok üzerinde gerçekleşiyor.

KURAKLIK VE TALEP FİYATLARI YÜKSELTMİŞTİR

FAO analizine göre, fiyat artışının başlıca nedenleri arasında Çin ve ABD’den gelen yoğun talep öne çıkıyor. Sığır eti talebindeki artış, Avustralya ve Brezilya gibi büyük üretici ülkelerde fiyatları tetikledi. Ayrıca, ABD’nin Brezilya’dan yapılan sığır eti ithalatına yüzde 50 tarife uygulaması, ihracat akışlarını yavaşlatarak fiyatlara ek baskı oluşturuyor.

HAYVAN SAYISINDA AZALMA DEVAM EDİYOR

ABD’de büyükbaş hayvan sayısı, bu yılın başında 86,7 milyonla 1950’lerden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar, uzun süredir devam eden kuraklığın, otlakların kurumasının ve artan yem maliyetlerinin üretimi sınırladığını ifade ediyor. Hayvancılık sektöründe atılacak adımların sonuçlarının kısa vadede fiyatlara yansımayacağı ve yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceği vurgulanıyor.