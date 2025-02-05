Kırmızı Et Fiyatlarına Ramazan Önlemi Önerisi

OTELLERİN ET ALIMLARI ARTIYOR

UKON Başkanı Ahmet Hacıince, ramazan dönemi ve yaklaşan turizm sezonu öncesinde otellerin et alımlarının arttığını açıkladı. Bu süreçlerde kırmızı et fiyatlarının yükselme eğilimi gösterebildiğine dikkat çeken Hacıince, ramazan ayının getirdiği talep artışıyla birlikte fiyatların bir miktar yükselebileceğini ifade etti.

FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ÖNLEMLER

Hacıince, ramazan ayındaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla etkin bir düzenleme mekanizmasının hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için piyasanın sıkı bir şekilde izlenmesi gerektiğini belirten Hacıince, tedarik sürecinin istikrarlı olmasının tüketiciyi koruyacağını söyledi.

ET VE SÜT KURUMU’NDAN İTHALAT ADIMI

Hacıince, Et ve Süt Kurumu’nun ramazan öncesinde 40 bin baş kesimlik sığır ithal ederek piyasaya süreceğini belirtti. Bu adımın tüketiciye olumlu etkileri olacağını dile getirdi.

YEREL ÜRETİMDE YETERLİ STOK MEVCUT

Önceki yıl ithal edilen besilik sığırların ramazan ayında kesim olgunluğuna ulaşabileceğine dikkat çeken Hacıince, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre ülkede yeterli sayıda yerli hayvan bulunduğunu ifade etti.

FİYAT ARTILARINA İZİN VERİLMEYECEK

Sektörde gerçekleştirilen analizlere dayanakla ramazan ayında arz-talep dengesizliği yaşanmayacağını belirten Hacıince, anormal fiyat artışlarının önüne geçileceğini düşündüklerini söyledi. Tüketicinin korunması ve fiyat istikrarının sağlanması için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.