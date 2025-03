Kırmızı Et Sektöründe İncelemeler Devam Ediyor

RAMAZAN’DA ET FİYATLARINDA KONTROL

Ramazan ayı boyunca vatandaşların uygun fiyatlarla et tüketebilmesi amacıyla çeşitli anlaşmalar yapılmış ve marketlerdeki et fiyatları sabitlenmişti. Ancak bu kararın dışında kalan bazı durumlarla ilgili gelen haberler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektöründe eş zamanlı olarak çok sayıda inceleme yapıldığını ve bu alanda önemli bulgular elde ettiklerini ifade etti.

CİROLARINA GÖRE CEZA UYGULANACAK

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kırmızı et sektörü ile ilgili yürütülen incelemelerin detaylarını paylaştı. “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz.” dedi. Küle, bu hükmün hayata geçirileceğini ve ihlallerin takip edileceğini belirtti.

Son günlerde söz konusu sektörde fiyatların birlikte belirlenmesine ve arzın kısıtlanmasına yönelik çok sayıda şikayet aldıklarını vurgulayan Küle, “Kırmızı et sektörüne ilişkin eş anlı çok sayıda inceleme yürütüyoruz ve bu konuda elimizde önemli bulgular var.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ CEZALAR UYGULANACAK

Küle, gerçekleştirdikleri incelemeler sonucunda hala ihlal yaptığı tespit edilen firmalara yönelik uyarılarda bulundu. “Rekabeti ihlal eden teşebbüslere kanunumuzun Rekabet Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak cirolarının yüzde 10’u tutarında idari para cezası vereceğiz.” diyerek, 2023’te sektördeki önde gelen bir firmaya uygulanmış önemli bir cezanın hatırlatmasını yaptı.

REKABETİN ÖNEMİ VURGULANDI

Küle, sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel unsurlarından biri olan kırmızı etin pek çok sektörle etkileşim içinde olduğunu belirterek, “Bu nedenle çok sayıda sektör bakımından da kilit role sahip.” sözlerini sarf etti. Kırmızı et sektöründe rekabetin tesisinin büyük önem taşıdığını ve bu durumun diğer sektörleri de etkilediğini ifade etti. Tüm teşebbüslerin fiyatlarını bağımsız olarak belirlemesi gerektiğini vurguladı ve yaşanan rekabet problemlerine karşı uyarıda bulundu. Tespit edilen ihlaller karşısında herhangi bir yaptırımdan kaçınılmayacak.