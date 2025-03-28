Kırsal Kasabada Doktor İçin Yüksek Maaş

YENİ DOKTOR ARAYIŞI

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yer alan 500 nüfuslu Julia Creek, giden doktorunun yerine yeni bir hekim arıyor. Kira sorunuyla karşılaşmayacak olan yeni doktor, kasabaya ait bir araca da sahip olacak.

UZAK ŞEHİRLERE MESAFE

Bu küçük yerleşim yerine en yakın büyük şehir olan Townsville, arabayla 7 saatlik bir mesafede bulunuyor. Adayların burada tropik böceklerle birlikte kavurucu sıcaklarla başa çıkması da gerekiyor. Kasabadan ayrılan doktor Dr. Adam Louws, yeni gelenlerin daha sakin bir yaşam tarzı benimseyeceğini ve daha önce deneyimlemedikleri becerileri öğrenme fırsatı bulacaklarını ifade ediyor.

Dr. Louws, 2022’de kasabaya gelmeden önce, buranın tam zamanlı bir doktordan 15 yıldır yoksun olduğunu belirtiyor. Sadece kısa süreli ziyaretlerde bulunan hekimlerden oluşan bir listeyle idare ediliyordu. Bu durum, Avustralya’nın ve dünyanın pek çok yerindeki kırsal kesimlerde yıllardır süregelen büyük bir sorun.

DÜNYA ÇAPINDAKİ DOKTOR AÇIĞI

Avustralya’daki 2024 hükümet raporuna göre, ülkede 2 bin 500 pratisyen hekim açığı bulunuyor. Bu açığın en çok kırsal alanlarda yaşanması ve artış göstermesi bekleniyor. Dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerinden biri olan Avustralya’nın kırsal bölgelerine doktor çekmek, büyük mesafeler nedeniyle daha da zor hale geliyor.