Kırsalda Bereket Projesi Başvuruları Başladı

KIRSALDA BEREKET HAYVANCILIĞA DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” için başvuruların başladığını duyurdu. Yumaklı, “Bu ay sonuna kadar başvurular değerlendirilecek, ilk hayvan dağıtımlarını mart ayında yapacağız.” şeklinde ifadelerde bulundu. Proje çerçevesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) elinde bulunan gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verileceği bilgisi verildi.

Bakan Yumaklı, TRT Haber Özel Röportajı sırasında projenin hedefleri ve katılabilecek kişiler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Projenin hayvancılık yol haritası doğrultusunda üç yıl süreceği açıklandı. Başvuru sürecinin il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla yapılabileceği ifade edildi. Başvurular bu ay sonuna kadar değerlendirilecek ve ilk hayvan dağıtımları mart ayında gerçekleştirilecek.

Bakan Yumaklı, ramazan ayı öncesi gıda denetimleri ve alınacak önlemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Ülkedeki fiyat artışlarının arz eksikliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Yumaklı, eğer ramazanda fiyat artışı gerçekleşirse hızlı bir şekilde müdahale edeceklerini belirtti.