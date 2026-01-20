Kırşehir’de 3 Milyon Liralık Siber Dolandırıcılık Operasyonu

Suçla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Yurt genelinde suç ve suçluyla etkin bir mücadele devam ediyor. Bu kapsamda siber suçlarla ilgili dikkat çekici bir operasyona daha imza atıldı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen nitelikli hırsızlık vakalarının önüne geçmek amacıyla bir soruşturma başlattı. Yapılan analizlerde, mağdurların cep telefonlarına zararlı yazılımların yüklendiği ve bu yöntemle banka hesaplarından şüpheli kişiler adına yüksek meblağlar transferinin gerçekleştirildiği belirlendi.

BÜYÜK MİKTARDA DOLANDIRILDI

Soruşturma sonucunda, toplamda 3 milyon 115 bin 617 lira 74 kuruşun dolandırıcılık yöntemiyle çevrildiği tespit edildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla yürütülen süreçte, Adana ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda, T.Y. Adana’da, A.A. ise Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 fişek elde edildi. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen T.Y. ve A.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

