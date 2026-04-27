Kırşehir’de Acı Kaybı Yaşayan Aileye Taziye Mesajı

kirsehir-de-aci-kaybi-yasayan-aileye-taziye-mesaji

Alınan bilgiye göre, dün akşam Mustafa Kemal Türker çilek yerken nefes borusuna kaçtı. İlk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Türker, maalesef kurtarılamadı. Türker için Kırşehir Ahi Evran Külliyesi’nde cenaze merasimi gerçekleştirildi. Törende, çocuğun babası Hamza Türker ve annesi Berna Saçan Türker gözyaşlarına hakim olamadı.

CENAZE YERİ MERSİN OLDU

Cenaze namazının ardından Türker’in cenazesi Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı’nda defnedildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine çok sayıda yetkili katılım gösterdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte çeşitli illerin ağır ceza reisleri, başsavcıları, hakimler, savcılar, Kırşehir Adliyesi çalışanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş orada yer aldı.

BAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından aileye yönelik taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek, “Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde duygularını ifade etti.

Gündem

Fenerbahçe Derbi Maçında Galatasaray’a Yenildi

Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray karşısındaki yenilginin ardından görüşlerini paylaştı. Takım performanslarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.
Gündem

Uğurcan Çakır Cezalı Duruma Düştü

Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesinde gördüğü sarı kart nedeniyle önümüzdeki maçta cezalı duruma düştü.
Gündem

Türk Telekom ve TFF’den Futbola Yeni Soluk

TFF ve Türk Telekom'un ortaklığı sayesinde, Nesine 2. ve 3. Lig maçları artık Tivibu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Bu iş birliği futbol heyecanını artıracak.
Gündem

Bahar Yorgunluğuna Karşı Enerji Koruma Stratejileri

Bahar aylarında hissedilen yorgunluk ve motivasyon kaybı, mevsimsel değişikliklere bağlı doğal bir süreç olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun beslenme ve yaşam tarzı ile yönetilebileceğini belirtiyor.
Gündem

Galatasaray Fenerbahçe’yi 3-0’la Geçti

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maçın değerlendirmesini yaptı ve takımın durumunu ele aldı.