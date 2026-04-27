Kırşehir’de Acı Kaybı Yaşayan Aileye Taziye Mesajı

Alınan bilgiye göre, dün akşam Mustafa Kemal Türker çilek yerken nefes borusuna kaçtı. İlk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Türker, maalesef kurtarılamadı. Türker için Kırşehir Ahi Evran Külliyesi’nde cenaze merasimi gerçekleştirildi. Törende, çocuğun babası Hamza Türker ve annesi Berna Saçan Türker gözyaşlarına hakim olamadı.

CENAZE YERİ MERSİN OLDU

Cenaze namazının ardından Türker’in cenazesi Mersin’in Yenişehir ilçesindeki Menteş Mezarlığı’nda defnedildi.

CENAZEYE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine çok sayıda yetkili katılım gösterdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte çeşitli illerin ağır ceza reisleri, başsavcıları, hakimler, savcılar, Kırşehir Adliyesi çalışanları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş orada yer aldı.

BAKAN’DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından aileye yönelik taziye mesajı yayımladı. Bakan Gürlek, “Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanımız Sayın Hamza Türker ve Kırşehir Hakimimiz Sayın Berna Saçan Türker’in kıymetli evlatları Mustafa Kemal Türker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Evlat acısı, tarifi en zor imtihanlardan biridir. Bu büyük kaybın acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum evladımıza Yüce Allah’tan rahmet; başta kıymetli meslektaşlarımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” şeklinde duygularını ifade etti.