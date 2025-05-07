Kırşehir’de Göçük: 1 Ölü

KANALİZASYON ÇALIŞMASI ESNASINDA MEYDANA GELEN KAZA

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde sürdürülen kanalizasyon hattı çalışması, trajik bir olayla gölgelendi. Akpınar Belediyesi’nde 25 yıldır görev yapan 53 yaşındaki işçi Ramazan Atalay, çalışma sırasında meydana gelen bir göçüğün altında kalarak hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI HALDE TOPRAKTAN ÇIKARILDI

Edinilen bilgilere göre, olay ilçede gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarında yaşandı. Derin bir çukurda boru döşemekte olan Atalay’ın üzerine, henüz bilinmeyen bir nedenle toprak yığını düştü. Olayı gören mesai arkadaşları, hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak Atalay’ı toprak altından çıkardı. Ağır yaralı olarak Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan emektar işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Atalay’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İlçede büyük bir üzüntü yaratan bu olayla ilgili belediye yetkilileri ve iş güvenliği ekipleri inceleme başlattı. Uzun yıllar boyunca belediyenin altyapı hizmetlerine katkıda bulunan Ramazan Atalay’ın ani kaybı, hem mesai arkadaşlarını hem de ilçe sakinlerini derinden etkiledi.