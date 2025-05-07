Kırşehir’de Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA TRAJİK KAZA

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde yürütülen kanalizasyon hattı çalışması, trajik bir kaza ile gündeme geldi. Akpınar Belediyesi’nde 25 yıldır görev yapan 53 yaşındaki işçi Ramazan Atalay, çalışma sırasında meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamını yitirdi.

YARALI HALDE TOPRAKTAN ÇIKARILDI

Elde edilen bilgilere göre olay, ilçede yapılan altyapı yenileme çalışmalarında gerçekleşti. Derin bir çukurda boru döşemekte olan Atalay’ın üzerine, henüz nedenleri belirlenemeyen bir toprak yığını düştü. Olayı gören mesai arkadaşları, hızlı bir şekilde müdahale etti ve Atalay’ı toprak altından çıkardı. Ağır yaralı olarak Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan emektar işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Atalay’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. İlçede büyük üzüntü yaratan bu olayla ilgili olarak belediye yetkilileri ve iş güvenliği ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi. Uzun yıllar boyunca belediye bünyesinde çalışarak ilçenin altyapı hizmetlerine katkı sağlayan Ramazan Atalay’ın ani kaybı, hem mesai arkadaşlarını hem de ilçe sakinlerini derinden etkiledi.