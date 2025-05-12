Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcılarına Darbe: 3 Kişi Tutuklandı

KIRMIZI İHALELERDE HUKUKSUZLUKLAR

Kırşehir kent merkezinde gerçekleştirilen bir soruşturma neticesinde, araç sigortası işlemleri yapmak isteyen vatandaşların hesap bilgilerine izinsiz erişildiği ortaya çıktı. Gaziantep’te de bağlantıları olan bir dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİP SONUCU BASKINLAR

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla başlatılan ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık teknik takibi, şüphelilerin mağdurların hesaplarından şirket bağlantılı kişilere para aktardığını gün yüzüne çıkardı. Kırşehir ve Gaziantep’te düzenlenen baskınlar esnasında 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin 3’ü tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka kurumlardan teyit almayı önermekte.