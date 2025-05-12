Kırşehir’de Sigorta Dolandırıcılarına Operasyon

KİŞİSEL HESAP BİLGİLERİNE İZİNSİZ ULAŞILDI

Kırşehir’de gerçekleştirilen bir soruşturma neticesinde, araç sigortası işlemi yapmak isteyen bireylerin hesap bilgilerine izinsiz erişim sağlandığı anlaşıldı. Bu dolandırıcılık çetesi, Gaziantep’te de bağlantıları bulunan bir yapıyla ilişkilendirildi.

BASKINLAR NETİCESİNDE YAKALAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 ay süren teknik takip gerçekleştirdi. Bu süreçte, şüphelilerin mağdurların hesaplarından şirket bağlantılı kişilere para aktardıkları tespit edildi. Kırşehir ve Gaziantep’taki eş zamanlı baskınlarda 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka ilgili kurumdan teyit almaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.