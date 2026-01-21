Kırşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Tutuklama

kirsehir-merkezli-dolandiricilik-operasyonunda-9-tutuklama

KIRŞEHİRDE DOLANDIRICILARA OPERASYON

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı harekete geçti. Bu kapsamda Kırşehir merkezli olarak Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda birçok şüpheli yakalandı.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI

Operasyon sonucunda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Alınan ziynet eşyalarının, gerçek sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMA

İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, mahkeme tarafından tutuklandı. H.Y. ise savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Bu operasyon, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kar Yağışı Nedeniyle Hasta İçin Ekipler Seferber Oldu

Sivas'ta Karalar köyünde hastalanan 58 yaşındaki bir adam, karla mücadele ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı.
Gündem

Kartepe’de Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir toplu taşıma otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 39 kişi yaralandı.
Gündem

Van’da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Gevaş ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında üç kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Sapanca’da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 27 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında, biri ölü, 27 kişi yaralandı. Kazaya bir yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.
Gündem

Yıldız Tilbe Gazze İçin 300 Bin Dolar Yardım Yaptı

Yıldız Tilbe, Gazze’ye iki çadır kent kurulması için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Bu katkı, bölgede ihtiyaç duyulan desteği sağlamayı hedefliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.