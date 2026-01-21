Kırşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Tutuklama

KIRŞEHİRDE DOLANDIRICILARA OPERASYON

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi, polis ve asker olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı harekete geçti. Bu kapsamda Kırşehir merkezli olarak Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda birçok şüpheli yakalandı.

DOLANDIRICILARIN YAKALANMASI

Operasyon sonucunda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda, yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Alınan ziynet eşyalarının, gerçek sahiplerine teslim edildiği bildirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMA

İlk sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u, mahkeme tarafından tutuklandı. H.Y. ise savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Bu operasyon, dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.