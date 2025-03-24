Kış Lastiği Uygulaması ve Bayram Yoğunluğu

Bu yıl Ramazan Bayramı ile kış lastiği uygulamasının bitiş tarihi arasında örtüşme meydana geliyor. Lastikçiler, sürücülere bu süreyi son ana bırakmamaları konusunda uyarıyor ve bayram yoğunluğunda sorun yaşamamaları için erken harekete geçmeleri gerektiğini vurguluyor.

Kış Lastiği Değişimi ve Bayram Yoğunluğu

Bu dönemde sürücüler, hem kış lastiği değişimi hem de yaz lastiklerine geçiş için hazırlık yapıyor. Ayrıca, bayram tatili öncesinde araç bakımlarını da göz ardı etmiyorlar. Ancak, bu yıl kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile Ramazan Bayramı’nın aynı güne denk gelmesi, lastikçiler açısından ek bir yoğunluk yaratmış durumda.

Kış Lastiği Uygulamasının Detayları

Kış lastiği uygulaması, Türkiye’de her yıl 1 Aralık’ta başlıyor ve 1 Nisan’da sona eriyor. Ticari araçlar için zorunlu olan bu uygulama, özel araçlar için tavsiye niteliğinde. Kış lastikleri, özellikle kar, buz ve soğuk havanın etkisiyle oluşan olumsuz yol koşullarında trafik güvenliğini sağlamaya yardımcı oluyor. Kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre sağladığı avantajlar arasında daha iyi yol tutuşu, kısa fren mesafesi ve karlı, buzlu zeminlerde yüksek çekiş kabiliyeti bulunuyor.

Kış Lastiği Seçimi ve Bakımı

Kış lastiği seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli unsurlar mevcut: Lastik ebatları aracın orijinal ebatlarına uygun olmalı, diş derinliği en az 4 mm olmalıdır. Ayrıca yeni tarihli lastiklerin daha iyi performans sunduğu göz önünde bulundurulmalı. Bağımsız test sonuçları incelenerek en iyi performansa sahip lastiklerin seçilmesi mühim. Kış lastiklerinin ömrünü uzatmak adına düzenli bakım yapmak da oldukça önemlidir. Lastik basıncı sürekli kontrol edilmeli, lastikler temiz tutulmalı ve kullanılmadığı dönemlerde serin, kuru bir ortamda saklanmalıdır.

Bayram Sonrası Geçiş Süreci

1 Nisan itibarıyla kış lastiği zorunluluğu sona eriyor. Ancak, yaz lastiklerine geçişin sağlıklı olabilmesi için sürücüler, araçlarının bakımını ve lastik değişimini zamanında yapmalıdır.