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Kış Lastiği Zorunluluğu Bugün Sona Erdi

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Kış Lastiklerinin Özellikleri

Kış lastikleri, sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü zamanlarda optimum performans sağlamak amacıyla özel olarak üretilmiş lastiklerdir. Sıcak hava koşullarında bu lastiklerin kullanılması, aşırı aşınma ve performans kaybı gibi olumsuz durumlara yol açabiliyor. Bu nedenlerle yaz aylarında kış lastiklerini kullanmak önerilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen zorunluluk, özellikle şehirler arası yolculuk eden ticari araçlar için geçerliliği taşırken, özel araçlar için de güvenli sürüş sağlamak adına önerilen bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Kış Lastiklerini Değiştirmenin Zamanı Geldi

Bugün itibarıyla, kış lastiği takma zorunluluğu sona eriyor. Araç sahipleri, lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirebilir. Lastik değişim ücretleri ise jant büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. Ortalama olarak, 13 ve 14 inç jantlar için 800 TL, 15 ve 16 inç jantlar için 1000 TL, 17 inç jantlar için 1250 TL, 18 inç için 1500 TL, 19 inç için 1700 TL, 20 ve 21 inç jantlar içinse 2000 TL gibi fiyatlar uygulanıyor.

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