Kış Lastiği Zorunluluğu Sona Erdi

KIŞ LASTİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda en iyi performansı sağlamak adına özel olarak tasarlanan lastiklerdir. Bu tür lastikler, sıcak havalarda kullanılmaları durumunda ciddi aşınma ve performans kaybı gibi problemler yaşatabiliyor. Dolayısıyla, yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması önerilmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen bu uygulama, özellikle şehirler arası seyahat eden ticari araçlar için bir zorunluluk olarak geçerli. Bununla birlikte, özel araç sahipleri için de güvenli sürüş anlamında tavsiye edilen bir uygulama olarak önem taşıyor.

KABA LASTİKLERİNİZİ YAZ MEVSİMİNE HAZIRLAYIN

Bugün itibarıyla kış lastiği takma zorunluluğu sona erdi. Araç sahipleri, kış lastiklerini yaz lastikleriyle değiştirme fırsatına sahip. Lastik değişim ücretleri, jant büyüklüğüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ortalama bir bakıldığında, 13 ve 14 inç jantlar için 800 TL, 15 ve 16 inç jantlar için 1000 TL, 17 inç için 1250 TL, 18 inç için 1500 TL, 19 inç için 1700 TL, 20 ve 21 inç jantlar için ise 2000 TL ücret uygulanıyor.