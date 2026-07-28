Kısa Satış, Kolesterol Önerileri, En İyi Çıplak Plajlar

Wall Street’te büyük teknoloji hisseleri ve yapay zeka dalgası yerini açığa satış gibi riskli stratejilere bırakırken, Hazar Denizi’nde jeopolitik gerilim artıyor. Trump, İran’ın barış müzakerelerini yeniden başlatma girişimi üzerine ABD’nin saldırıları durdurduğunu açıkladı. Öte yandan ABD’de yeni statin kılavuzu milyonlarca kişiyi etkilerken, Tibet’te soyu tükenmekte olan bir türün klonlanması tartışma yaratıyor.

AÇIĞA SATIŞ YENİDEN YÜKSELİŞTE

Son iki yıldır Wall Street’te en popüler işlemler büyük teknoloji hisselerine yatırım yapmak ve yapay zeka dalgasını takip etmekti. Ancak daha riskli bir strateji olan açığa satış, yani bir hissenin düşeceğine bahis oynama yöntemi yeniden gündeme geliyor. Bu strateji, piyasalardaki volatilitenin artmasıyla birlikte yatırımcıların ilgisini çekiyor.

HAZAR DENİZİ'NDE JEOPOLİTİK GERİLİM

Hazar Denizi, İran ile Ortadoğu’daki rakipleri arasında büyüyen çatışmanın bir parçası haline gelmiş durumda. Dünyanın en büyük gölü aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna savaşında hayati bir arter olarak kullanılıyor. Bu durum, bölgedeki dengeleri daha da karmaşık hale getiriyor.

TRUMP İLE İRAN ARASINDA DİPLOMASİ SİNYALLERİ

Trump, İran’ın barış müzakerelerini yeniden başlatma arayışına girmesi üzerine ABD’nin saldırıları durdurduğunu duyurdu. İki ülke arasındaki gerilimde yeni bir aşamaya işaret eden bu gelişme, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

YENİ STATİN KILAVUZU MİLYONLARI ETKİLİYOR

Yeni kılavuz, milyonlarca Amerikalı yetişkini statin kullanımı için uygun hale getirdi. Sağlık uzmanı Dr. Leana Wen, bu durumun ne anlama geldiğini ve tedavi planınızı değiştirip değiştirmemesi gerektiğini açıkladı. Kılavuzdaki değişiklik, kalp hastalıkları riskini azaltmayı hedefliyor.

TİBET'TE KLONLAMA ÇALIŞMALARI

Tibet’in yüksek rakımlı platolarında bilim insanları, yerliler tarafından saygı duyulan bir türü canlandırmak için tüylü ve boynuzlu klonlar oluşturuyor. Ancak bazı eleştirmenler, bu çalışmaların etik kaygılar taşıdığını dile getiriyor. Proje, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunmasına yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

HOUSTON'DA TIR KAZASI

Houston’da bir otoyolda meydana gelen kazada, bir tır köprüden sarkarak asılı kaldı. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

KOHBERGER DAVASINDA YENİ GELİŞME

Idaho’da dört üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili davada Bryan Kohberger, suçunu kabul ettiği iddiaları yalanlayarak duruşmaya çıkmak istediğini açıkladı. Sanık, daha önce yapılan savunma anlaşmasından vazgeçmek istediğini belirtti.

SEATTLE'DAKİ SALDIRIDA GÖZALTI

Seattle’da düzenlenen bir yemek festivalinde silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, bir bebek hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 15 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

TRUMP'IN POSTA OYLAMASI BAŞVURUSU

Trump, Yüksek Mahkeme’den posta yoluyla oy kullanma uygulamasını sınırlandırmasını talep etti. Başvuru, seçim güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Daha önce de posta oylamasına karşı çıkan Trump, bu kez yargı yoluna başvurdu.