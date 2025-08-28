Kişinev’de Tarihi Buluşma! Sandu: “AB Olmadan Moldova Geçmişe Takılır”

FRANSA, POLANYA VE ALMANYA LİDERLERİNDEN MOLDOVA’YA DESTEK

Moldova’nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkent Kişinev’de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ortak bir basın toplantısı düzenledi. Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, ülkesinin 34’üncü bağımsızlık yıl dönümünü kutladığını belirterek, “Açıkça söylemek isterim ki Avrupa’nın başka bir alternatifi yok. Ülkemiz, AB olmadan geçmişe takılıp kalır” dedi.

BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİ VURGULANDI

Sandu, Fransa, Polonya ve Almanya liderlerinin Moldova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin bir saygı ve takdir göstergesi olduğunu ifade etti. “Bugün dostlarımız yanımızda. Moldova’nın önemli olduğunu ve AB üyeliğinin uzak bir hayal olmadığını göstermek için buradalar” şeklinde konuştu. Ayrıca, Moldova’nın bağımsızlığının her zamankinden daha fazla sınandığını, ülkenin dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar ve nefret söylemleri gibi olumsuzluklarla karşılaştığını dile getirdi.

GELECEĞİN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Cumhurbaşkanı Sandu, ülkelerinin sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, “İstediğimiz geleceğe ancak onu korursak sahip olabiliriz. Moldova adına karar verecek olanlar yalnızca Moldovalılar olmalı” değerlendirmesinde bulundu. Bu açıklama, Moldova’nın geleceği için ulusal iradenin önemini vurguluyor.