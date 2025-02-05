Kişisel Veri Güvenliği Tehlikede Mi?

APPLE’IN SİRI DAVA ANLAŞMASI VE DİĞER DETAYLAR

Üsküdar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı Öğr. Gör. Dr. Erdal Baş, Apple’ın sesli asistanı Siri’nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Apple, davanın uzamaması nedeniyle suçlamaları kabul etmese de anlaşmaya giderek ödeme yapmayı kabul etti. Dr. Baş, “Anlaşmaya göre, bir kişiye 5 cihazı geçmemek üzere, cihaz başına 20 ABD doları ödenmesi öngörülmektedir” şeklinde bilgi verdi. Dava, Siri’nin zaman zaman kendiliğinden açılarak ses kaydı yaptığı ve bu bilgilerin üçüncü kişilere verildiği gibi iddialara dayanıyor. Apple, bu iddiaları reddederek yargı sürecinin devam etmemesi için anlaşmaya vardığını açıkladı.

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE DİKKAT!

Kişisel verilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelere vurgu yapan Dr. Erdal Baş, kişisel verilerin yalnızca açık rıza ile toplanabileceğini ve aktarılarak saklanabileceğini belirtti. Baş, “Bu verilerin sadece elde edilme amacıyla sınırlı olarak kullanılabileceğini; amacın ötesinde kişisel verilerin toplanamayacağını vurgulamak önemli” dedi. Ayrıca, kişisel verilerin yalnızca elde edilme amacıyla sınırlı bir şekilde kullanılabileceği ve amaca ulaşıldığında veya süre sona erdiğinde bu verilerin silinmesi gerektiği de ifade edildi.

BİREYLERİN HAKLARI VE YAPTIRIMLAR

Kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelerin dışına çıkan bireyler ve şirketlerin yaptırımlarla karşılaşabileceğini söyleyen Dr. Baş, “Kişilerin, hangi verilerinin toplandığı, saklandığı ve kullanıldığı hakkında bilgi edinme hakları vardır” şeklinde konuştu. Bireylerin, kişisel verilerinin güncellenmesi, silinmesi ve izinlerini geri alma gibi isteklerde bulunma hakkının olduğunu belirten Baş, bu tür taleplerin yerine getirilmediği durumlarda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna şikayet edilebileceğini kaydetti.

PAYLAŞIM VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kişisel verilerin izinsiz olarak elde edilmemesi adına dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerine değinen Dr. Baş, “Kişisel verilerin zorunlu olmadıkça paylaşılmaması yararlı olacaktır” dedi. Ayrıca, internet ve sosyal medya kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmasının yanı sıra zararlı yazılımlara karşı önlem alınmasının önem taşıdığını ifade etti. Baş, bu şekilde bireylerin kişisel verilerinin korunmasının sağlanabileceğine işaret etti.