Kıvanç Şensöz, Müebbet Hapis Aldı

ANTALYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE DAVA

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Kıvanç Şensöz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlantı sağlarken, taraf avukatları ve müştekiler salonda hazır bulundu. Sanık Şensöz, karar öncesi yaptığı savunmada önceki ifadelerini yineleyerek, yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişman olduğunu ifade etti. Aileden özür dileyen sanık, “Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, üzgünüm.” şeklinde konuştu.

MAKTUL AİLESİNDEN TEPKİ

Maktulün annesi Aysun Yıldırıcı, sanığın oğluna “yumrukla acımasızca vurduğunu” ve bu şekilde öldürdüğünü belirterek, hayatlarının mahvolduğunu vurguladı. Baba Muhammet Yıldırıcı ise, sanığın çocuğuna acımasızca vurarak ölümüne sebep olduğunu kaydederek, “Oğlunum aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yerde hareketsiz yatarken, sanık şiddet uygulamaya devam etti. Var gücüyle vurarak kafa tasını parçalıyor. Beyin kanaması geçiren bir kişi yerden kaldırılmamalı ama sanık, yerde yatan oğluma vurmayı, tokat atmayı sürdürdü.” dedi. Yıldırıcı, “Varlığımı kaybettim, hayatımız yas içinde kaldı, çok üzülüyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN MÜEBBET CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Kıvanç Şensöz’e “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası vererek, sanık için indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Kepez ilçesinde 12 Ekim 2024’te meydana geldi. Kıvanç Şensöz’ün eşi tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan çiçek buketiyle çekilmiş fotoğraf, Eşref Yunus Yıldırıcı’nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı tarafından ekran görüntüsü alınarak kendi işletmesine ait sosyal medya hesabında paylaşıldı. Bu paylaşım üzerine çıkan tartışmanın ardından Kıvanç Şensöz, çiçek deposunda Yıldırıcı’yı darbettikten sonra ağır yaralanan Yıldırıcı, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alınıp tutuklandı.