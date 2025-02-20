Kıyafet Alacaklara Yeni AB Düzenlemesi!

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN PLASTİKTE YENİ DÜZENLEME

Avrupa Birliği (AB), çevre kirliliğiyle mücadele ve sürdürülebilir üretim hedefi doğrultusunda plastik ve tekstil sektörlerinde önemli bir dönüşümü başlatıyor. Yurt’ta yer alan habere göre, 2025 yılı itibarıyla PET plastikten üretilen şişelerde en az yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılması zorunlu hale gelecek. Bu oranın 2030 yılında yüzde 50’ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, plastik şişe kapaklarının tamamen çıkarılamayacak şekilde tasarlanması gerekecek.

PLASTİK ATIKLARIN DOĞAYA ZARARINI AZALTMAK

Bu düzenlemelerin temel amacı, plastik atıkların doğaya karışmasını engellemek ve mikroplastik kirliliğini azaltmak. AB yetkilileri, özellikle okyanuslarda ve kıyılarda biriken plastik atıkların ekosistemlere ciddi zarar verdiğini belirterek, bu adımların çevresel etkileri en aza indirmek için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

TEKSTİL SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Plastik sektöründen sonra tekstil endüstrisi de AB’nin sürdürülebilirlik dönüşümünden etkilenecek. 2050 yılına kadar tüm tekstil ürünlerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmesi hedeflenirken, 2030 itibarıyla tekstil ürünlerinin en az yüzde 50’sinin kısmen geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi ve yüzde 25’inin ise tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılması zorunlu olacak.