Kıyak Ailesinin Evi Sürekli Yanıyor

BEŞ GÜNDE DÖRT YANGIN

Bolu Dağı’ndaki Yeşiltepe köyünde Kıyak ailesinin evi, son beş günde dört kez alev aldı. İlk yangın, 19 Ağustos akşamı meydana geldi ve ev sakinlerinin çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı. 24 Ağustos’a kadar süren bu süre zarfında, evdeki üç ayrı yangın daha ortaya çıktı. Aile, bu olaylarda evlerinin duvarında, gardırobunda ve iki bazanın kenarında yangınlar söndürdü.

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Yangınların nedenine dair yapılan incelemelerde elektrik dağıtım şirketi, itfaiye ve jandarma ekipleri, sebebi tespit edemedi. 2020 yılında, başka bir yangın sonucu Kıyak ailesinin evinin tamamen yandığı ve iki yıl sonra yeni bir yapı inşa ettikleri öğrenildi.

KADİR KIYAK’IN AÇIKLAMALARI

Ev sahibi Kadir Kıyak, “Geçen salı akşamı kendi bazamın yandığını gördüm ve söndürdüm. Ondan 2-3 gün sonra tekrar işten geldim ve odanın yandığını gördüm. Çocukların bağırmasına çıktım. Bunu söndürdük, tekrar dışarı çıktık, sabahladık,” diye belirtti. Ayrıca, Kıyak, “Bunların bulunduğu yerde hiç yanacak bir şey de yok. Elektrik de yok. Yanacak hiçbir şey yok,” ifadesini kullandı.