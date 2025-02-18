Kıyamet Balığı Kanarya Adaları’nda Görüldü

KÜREK BALIĞI KARA VURDU

Mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen ve halk arasında “kıyamet balığı” olarak adlandırılan kürek balıklarından biri, bu defa Kanarya Adaları’nda kıyıya vurdu. Daha önce ABD ve Meksika’da görüntülenen kürek balığı (oarfish), şimdi ülkemize oldukça yakın bir noktada karaya çıktı. Ağustos ve Kasım aylarında ABD’de kıyıya vuran bu balıkların ardından, bu olay yakın zamanda teyit edilen üçüncü “kıyamet balığı” vakası oldu ve bu, şimdiye kadar kaydedilen en yakın görüntü olarak kayıtlara geçiyor.

NEDEN “KIYAMET BALIĞI” DENİYOR?

Derin denizlerin gizemli sakinlerinden biri olan kürek balıkları, genellikle 200 ila 1000 metre derinlikte yaşar. Ancak zaman zaman su yüzeyinde veya kıyılarda gözlemlenmesi, halk arasında felaketlerin habercisi olarak yorumlanıyor. Japon kültürü de dahil olmak üzere birçok toplumda “kıyamet balığı” olarak bilinen bu tür, büyük depremler ve tsunamiler öncesinde ortaya çıktığına dair inançlarla ilişkilendiriliyor. Bu tür inanış, geçmişte yaşanan doğal afetler öncesi kürek balıklarının kıyıya vurmasıyla daha da güçleniyor.