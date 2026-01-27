Kıyamet Saati Güncellemeleri Bekleniyor: Riskler Artıyor

Kıyamet Saati İnsanlığın Geleceğini Belirleyecek

Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) tarafından konumlandırılan sembolik saat, insanlığın kendi yarattığı küresel felakete ne kadar yakın olduğunu gözler önüne seriyor. Yeni zaman dilimi ise 27 Ocak’ta saat 15:00 GMT’de izleyicilere sunulacak.

KIYAMET SAATİ TANIMI

Kıyamet Saati, ilk kez 1947’de, II. Dünya Savaşı sonrasında nükleer silahların oluşturduğu tehdidi vurgulamak amacıyla hayata geçirildi. Dönemin editörlerinden Eugene Rabinowitch’in ifadeleriyle, bu girişimin amacı “insanları akla davet edecek kadar korkutmak” olarak belirlendi. Saatin gece yarısını göstermesi, insanlığın yok oluşunu simgeliyor ve ibreler gece yarısına yaklaştıkça küresel risklerin arttığı kabul ediliyor. Saatin ayarlanması ise Chicago merkezli BAS tarafından gerçekleştiriliyor.

İBRELERİN HAREKETİ BEKLENİYOR

Yapılan görüşmelerde nükleer risk, yapay zeka ve iklim konularında uzman olan isimler, bu yıl saatin geri alınmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Uzmanların çoğu, ibrelerin en az birkaç saniye ileri gideceği öngörüsünde bulunuyor. Bazı tahminler ise şöyle: 1 saniye ileri (temkinli tahmin), 5–10 saniye ileri (yüksek risk senaryosu), 9 saniye ileri (en karamsar değerlendirme).

NÜKLEER TEHDİT ÖNE ÇIKIYOR

Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Kampanyası’ndan Alicia Sanders-Zakre, dünya genelinde hala 12 binden fazla nükleer silah bulunduğunu belirterek bunun “varoluşsal bir tehdit” olduğunu vurguluyor. 2025 yılı itibarıyla nükleer silah harcamalarının 100 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. ABD, Rusya ve Çin arasındaki siyasi gerilimler ile Hindistan-Pakistan hattındaki belirsizlikler, Rusya’nın nükleer silahlar konusundaki duruşunu daha belirgin hale getirmesi, riskleri artırıyor. Uzmanlar ayrıca, New START Nükleer Silahların Sınırlandırılması Anlaşması’nın sona erecek olmasının kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Bu durum, Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD ve Rusya arasında bağlayıcı bir silah kontrol mekanizmasının kalmaması anlamına geliyor.

YAPAY ZEKA RİSKİ ARTIRIYOR

Cambridge Üniversitesi’nden varoluşsal risk uzmanı Dr. SJ Beard, bu yılın önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirterek, “Bu, yapay zekanın nükleer silahlarla eşit düzeyde ele alındığı ilk yıl olabilir” ifadelerini kullanıyor. Uzmanlar, yapay zekanın askeri karar alma süreçlerine entegre edilmesinin, çatışmaların insan kontrolünün ötesinde hızlanma riski taşıdığını ve biyolojik silahların devlet dışı aktörler için daha erişilebilir hale geleceğini vurguluyor. Beard, “yapay genel zeka” hedefinin artık tek başına bir varoluşsal risk kaynağı oluşturduğunu ekliyor.

İKLİM KRİZİ ETKİLİ OLDU

Northumbria Üniversitesi’nden iklim bilimci Prof. Andrew Shepherd, son bir yıl boyunca aşırı iklim olaylarının yaşandığını ifade ediyor. Özellikle Grönland’da hızlanan buz kaybı, Güney Okyanusu’nda deniz buzlarının hızla azalması deniz seviyesinin yükselmesine yol açarak küresel ısınmayı hızlandırıyor.

SAAT BİR UYARI MEVZUSU

Bilim insanları, Kıyamet Saati’nin bir kehanet olmadığının altını çiziyor. Saat, insanlığa bilimsel bir uyarı niteliği taşıyor. Nükleer silahlar, yapay zeka ve iklim krizi sorunları derinleşirken, uzmanlara göre insanlık tarihinin en riskli dönemeçlerinden birine yaklaşmakta. Bugün açıklanacak birkaç saniyelik bir değişiklik, bilim dünyasının vereceği mesajın özünü oluşturabilir.