Kıymetli Madenlere Paladyum Eklendi

YENİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin önemli bir düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğ, yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle kıymetli madenler arasında paladyum da yer aldı.

PALADYUM BANKALARA DAHİL OLDU

Düzenleme ile birlikte paladyum, bankaların işlem yapabileceği kıymetli madenlerden biri kabul edildi. Tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ifadeleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellenerek yeni duruma uygun hale getirildi. Bu değişiklikler, kıymetli madenlerle ilgili ticaret ve işlemlerde önemli bir etki yaratması bekleniyor.