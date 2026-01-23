Kıymetli Metallerde Rekor Seviyeler Görüldü: Altın ve Gümüş Yükseliyor

kiymetli-metallerde-rekor-seviyeler-goruldu-altin-ve-gumus-yukseliyor

GÜVENLİ LİMAN ALTINDA HAREKETLİLİK

Güvenli liman statüsünü koruyan altın, ABD’de yayımlanan veriler ve ABD Başkanı’nın Davos toplantısındaki açıklamaları sonrası değer kazandı. Kıymetli metallerde genel olarak alış yönlü bir seyir gözlemlenirken, enflasyon verilerinin beklenmedik bir yukarı yönlü sürpriz sunmaması ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine dair beklentilerini değiştirmemesi dikkati çekiyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi, özellikle sanayi alanında gümüşü etkileyen bir hızlanma yaşanmaması, kıymetli metallere yönelik ilgiyi artırdı.

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR

Dün altının ons fiyatı 4,928 dolara ulaşarak rekor kırdı. Yeni işlem gününde ise fiyat 4,967 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmış durumda. Bu gelişmelerle birlikte ons altın 5,000 dolara yaklaşmış durumda.

YURT İÇİ ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram altın 7,070 lira,
Çeyrek altın 11,727 lira,
Cumhuriyet altını 47,780 lira,
Tam altın 46,908 lira,
Yarım altın 23,450 lira.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş fiyatları da küresel ölçekte değer kazanarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı dün 96.6 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaşırken, bugün bu fiyat 99.34 dolara yükseldi. Gümüş fiyatları gram olarak 146.24 lira seviyesinde işlem görüyor.

PLATİN VE PALADYUM FİYATLARI

Platin fiyatları gram bazında 3,716.87 lira ve ons bazında 2,666 dolarken, paladyum fiyatları gram için 2,673 lira, ons için ise 1,925 dolar seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarında son durum şu şekilde oluştu: Dolar 43.3864 lira, Euro 51.0378 lira ve Sterlin 58.6420 lira olarak belirlendi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Borsa İstanbul Rekor Seviyelerini Yeniliyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 12.924,20 puanla başlayarak tarihindeki en yüksek açılışı gerçekleştirdi ve 13.000 puanı da geçmeyi başardı.
Gündem

Memur Emeklileri Zam Farklarını Hesaplamaya Başladı

Emekli Sandığı'ndan maaş alan memurlar ve onların dul-yetimlerine yönelik zam farkı ve ek ödemeler, bugün itibarıyla banka hesaplarına aktarılıyor.
Gündem

TBMM Genel Kurulu’nda Tabutlu Eylem Tansiyonu Yükseldi

CHP'li Veli Ağbaba, emekli maaşları üzerinden tartışma başlatmak amacıyla kürsüye tabut ve mezar taşı getirmek istedi. AK Partili milletvekilleri buna karşı çıkarak ortamın gerilmesine neden oldu.
Gündem

Trump’a JPMorgan ve CEO’suna 5 Milyar Dolar Dava

Trump, JPMorgan Chase ve CEO'su Jamie Dimon'a, siyasi sebeplerle bankacılık hizmetlerini durdurduğu iddiasıyla 5 milyar dolarlık tazminat davası açtı.
Gündem

YouTube Üzerinden 14 Milyon Lira Dolandırıcılık Operasyonu

Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonda, YouTube üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 29 kişi gözaltına alındı; bunlardan 8'i tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.