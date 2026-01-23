Kıymetli Metallerde Rekor Seviyeler Görüldü: Altın ve Gümüş Yükseliyor

GÜVENLİ LİMAN ALTINDA HAREKETLİLİK

Güvenli liman statüsünü koruyan altın, ABD’de yayımlanan veriler ve ABD Başkanı’nın Davos toplantısındaki açıklamaları sonrası değer kazandı. Kıymetli metallerde genel olarak alış yönlü bir seyir gözlemlenirken, enflasyon verilerinin beklenmedik bir yukarı yönlü sürpriz sunmaması ve Merkez Bankası’nın faiz indirimine dair beklentilerini değiştirmemesi dikkati çekiyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi, özellikle sanayi alanında gümüşü etkileyen bir hızlanma yaşanmaması, kıymetli metallere yönelik ilgiyi artırdı.

ONS ALTIN FİYATI YÜKSELİYOR

Dün altının ons fiyatı 4,928 dolara ulaşarak rekor kırdı. Yeni işlem gününde ise fiyat 4,967 dolara çıkarak tarihi zirveye ulaşmış durumda. Bu gelişmelerle birlikte ons altın 5,000 dolara yaklaşmış durumda.

YURT İÇİ ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram altın 7,070 lira,

Çeyrek altın 11,727 lira,

Cumhuriyet altını 47,780 lira,

Tam altın 46,908 lira,

Yarım altın 23,450 lira.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş fiyatları da küresel ölçekte değer kazanarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gümüşün ons fiyatı dün 96.6 dolara çıkarak yeni bir zirveye ulaşırken, bugün bu fiyat 99.34 dolara yükseldi. Gümüş fiyatları gram olarak 146.24 lira seviyesinde işlem görüyor.

PLATİN VE PALADYUM FİYATLARI

Platin fiyatları gram bazında 3,716.87 lira ve ons bazında 2,666 dolarken, paladyum fiyatları gram için 2,673 lira, ons için ise 1,925 dolar seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ FİYATLARINDA SON DURUM

Döviz kurlarında son durum şu şekilde oluştu: Dolar 43.3864 lira, Euro 51.0378 lira ve Sterlin 58.6420 lira olarak belirlendi.