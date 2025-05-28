Kız Öğrencileri Hedef Almış!

ŞÜPHELİ KİRALAMA İLANLARI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat F., kameraları hem canlı izleyip hem de kaydettiğini kabul etti. Murat F.’nin kiralık ilanlarında kendisini “öğrenci dostu” olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı tespit edildi. Dairelerin ilanında “kız öğrenciye kiralık” ifadesini kullanarak dikkat çektiği ortaya çıktı.

CASUS KAMERALARIN BULUNMASI

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, Murat F. sahib olduğu bodrum kattaki dairesini üç odaya bölerek günlük kiraya verdi. Kiralamayı yapan M.A., yatağında uzanırken duvarda görünen küçük bir ışık yansıması fark etti. Şüphelenerek üçlü prizi söktüğünde, içerisine hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği yerleştirildiğini keşfetti. M.A., durumu polise bildirdi ve şikayetçi oldu.

POLİS OPERASYONU VE GÖZALTI

Olayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde gizli kamera düzeneklerinin yerleştirildiğini belirledi. Sökülen casus kameraların hafıza kartlarında çok sayıda mahrem görüntü bulundu. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAĞDUR İFADESİ

Emniyette verdiği ifadede, fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanan durumdan dolayı utandığını belirtti.