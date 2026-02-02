İzmir’de Motosiklet Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

izmir-de-motosiklet-kazasi-1-kisi-hayatini-kaybetti

Kazaya ait bilgiler, akşam saatlerinde Foça Deniz Üssü Kuzey Kapısı civarında gerçekleşti. Edinilen iddialara göre, Seçkin Keçici (35) kontrolündeki plakasız motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki askeri bölge duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Yerde hareketsiz halde yatan sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. İhbarın ardından olay bölgesine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYAT KAYBINI ONAYLADI

Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk kontrolde, Seçkin Keçici’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Keçici’nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.

